Глава Нижнего Новгорода посетил ярмарку "Дружный Нижний"

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил в День города ярмарку национальных культур "Дружный Нижний" в сквере им. Свердлова.
Как отметил мэр в своем Telegram-канале, посещение данного мероприятия стало хорошей традицией.
"Место прежнее - детский парк им. Я.М. Свердлова. Здесь чувствуется, что пришёл в гости к старым друзьям", - добавил Юрий Шалабаев.
На ярмарке национальных культур с музыкой и танцами гостей угощают традиционными блюдами представители многочисленных национально-культурных объединений Нижнего Новгорода.
Мэр рекомендовал всем нижегородцам обязательно посетить "Дружный Нижний".
Ранее сообщалось, что "Вагон историй" начнет курсировать в нижегородском метро с 19 августа.
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