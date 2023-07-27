Глава Нижнего Новгорода посетил ярмарку "Дружный Нижний" Общество

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил в День города ярмарку национальных культур "Дружный Нижний" в сквере им. Свердлова.

Как отметил мэр в своем Telegram-канале, посещение данного мероприятия стало хорошей традицией.

"Место прежнее - детский парк им. Я.М. Свердлова. Здесь чувствуется, что пришёл в гости к старым друзьям", - добавил Юрий Шалабаев.

На ярмарке национальных культур с музыкой и танцами гостей угощают традиционными блюдами представители многочисленных национально-культурных объединений Нижнего Новгорода.

Мэр рекомендовал всем нижегородцам обязательно посетить "Дружный Нижний".

Ранее сообщалось, что "Вагон историй" начнет курсировать в нижегородском метро с 19 августа.