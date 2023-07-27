Глеб Никитин и Юрий Шалабаев почтили память основателей Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Память основателей Нижнего Новгорода князя Юрия Всеволодовича и епископа Симона Суздальского почтили в День города.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и председатель Общественной палаты Сергей Горин возложили цветы к памятнику основателям города Нижнего Новгорода князю Юрию (Георгию) Всеволодовичу и епископу Симону Суздальскому, а также к могиле Козьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе.

В церемонии также приняли участие представители из городов-побратимов и партнеров Нижнего Новгорода - Уси и Цзинань (Китайская Народная Республика), Минска, Луганска и Благовещенска, кадеты речного училища имени И.П. Кулибина, кадеты городского военно-патриотического объединения "Пост №1", нижегородцы и гости города.

"День города даёт возможность ещё раз отдать дань памяти нижегородцам, которые любили родной город, обустраивали его, создавали новые производства. Сегодняшние жители города являются достойными наследниками поколений прошлого. Это касается защиты Отечества, труда на благо страны и, конечно, развития Нижнего Новгорода. Город меняется к лучшему, сохраняя при этом свою самобытность. Здесь реализуются крупные проекты федерального уровня, все больше едет к нам туристов, укрепляются ключевые отрасли экономики. Все даёт уверенность в завтрашнем дне, закладывает основу для движения вперёд", - отметил Глеб Никитин.

"Сегодня Нижнему Новгороду исполнилось 802 года! Поздравляю всех, кто здесь родился и вырос, и тех, кто, однажды увидев Нижний, влюбился в него и теперь называет своим домом. Все города хороши и по-своему прекрасны, но наш Нижний – самый красивый на слиянии двух великих рек Волги и Оки! Сегодняшний день – ещё один повод влюбиться в наш город и провести время с близкими и родными", - отметил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин отметил благоустройство сквера Нестерова в Нижнем Новгороде.