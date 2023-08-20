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Культура и отдых

Фестиваль пирогов "Пироград" пройдет в Красных Баках 26 августа

21 августа 2023 09:28  [77] Культура и отдых
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

Шестой Всероссийский фестиваль пирогов и продуктов питания "Пироград". состоится в рабочем поселке Красные Баки 26 августа. В празднике примут участие кулинары из восьми регионов России, гостям будут представлены кухни 10 стран мира.

Фестиваль организован администрацией Краснобаковского муниципального округа при поддержке министерства туризма и промыслов Нижегородской области. Мероприятие проходит ежегодно с 2017-го. Его основная цель – рассказать участникам об истории русского пирога, объединить кулинаров из разных уголков страны, ознакомить гостей с национальными кухнями других регионов и стран.

"Гастрономический фестиваль – хороший повод провести выходные в Красных Баках, в краю удивительной природы и богатой истории. Ежегодный праздник – это уникальная возможность попробовать разные виды выпечки в одном месте, в том числе знаменитый краснобаковский открытый рыбный пирог", – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Для участников фестиваля изготовят более 2 тонн выпечки. Бюро рекордов определит самый большой и самый маленький пирог, а также самую большую и самую маленькую банку варенья.

Кроме того, победитель шоу "Адская кухня" на телеканале "Пятница", шеф-повар Георгий Матвеев и ресторатор, шеф-повар из Екатеринбурга Сергей Барановский проведут гастрономические мастер-классы под открытым небом.

Вечером на площадке фестиваля пройдут концерты местных ансамблей, а также состоится выступление талантливого российского молодого гармониста Павла Фомина, популярных кавер-бэндов и группы "Пропаганда".

Подробная информация о фестивале доступна на официальной странице мероприятия во "ВКонтакте": https://vk.com/pirograd_krb.

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Теги:
Краснобаковский район Фестиваль
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