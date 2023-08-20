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Общество

Глеб Никитин посетил больницу в Заволжье

21 августа 2023 09:56  [38] Общество
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Глеб Никитин посетил больницу в городе Заволжье (отделение Городецкой ЦРБ). Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Как отметил Глеб Никитин, после общения с пациентами данной больницы он услышал только слова благодарности врачам.

"Ожидание с реальностью не совпало, реальность выглядит куда приятнее - чисто, местами идет ремонт (то есть больница не "забыта")", - подчеркнул губернатор.

Он также признал, что в здравоохранении существует дефицит кадров, но данная проблема характерна не только для заволжской больницы. В регионе на сегодняшний день реализуются различные программы для решения этого вопроса.

Ранее сообщалось, что новый цифровой аппарат для рентгенографии поступил в участковую больницу поселка Вахтан. Больница №40 Нижнего Новгорода пополнилась новым компьютерным томографом. Сергачская ЦРБ ранее пополнилась новым медоборудованием.

 

 

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Теги:
Глеб Никитин Заволжье Здравоохранение
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