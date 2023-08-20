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Общество

Госэкспертиза одобрила второй этап реконструкции Городецкого гидроузла

21 августа 2023 15:27  [142] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госэкспертиза одобрила второй этап реконструкции Городецкого гидроузла. Информация об этом размещена в ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, второй этап включает в себя реконструкцию судоходных шлюзов, строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала.

Застройщиком выступает ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры".

Проект разрабатывался АО "Ленгипроречтранс", АО "Монолитное строительное управления-1", ООО "НПА "Севморгеология", ООО "ЦЭИ-Энерго", ООО "Центр безопасности транспортных систем", ЗАО "Проектно-монтажный центр "Авангард" и ЗАО "Инжинириновый центр ГОЧС "Базис".

Напомним, первый этап реконструкции шлюзов Городецкого гидроузла был одобрен Главгосэкспертизой в марте 2023 года.

В мае на объекте началось строительство подъездной дороги, демонтаж причальных сооружений, погружение шпунта для котлована основного сооружения, завозка строительного материала.

Полностью модернизацию планируется завершить в 2025 году.

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Теги:
Гидросооружения Городецкий район
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