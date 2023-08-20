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Общество

Вячеслав Володин посетил площадку ЦКБ им. Алексеева в Чкаловске

21 августа 2023 16:52  [236] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин вместе с руководителями фракций и председателями профильных комитетов парламента посетил площадку АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева" в Чкаловске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, сегодня в Чкаловске проходит выездное совещание Совета Госдумы РФ. Депутаты обсудят вопросы развития речного пассажирского транспорта.

В ходе мероприятия Вячеслав Володин отметил большой вклад губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в развитие пассажирских речных перевозок.

"Нужно отдать должное губернатору Нижегородской области. Глеб Никитин не только поверил в развитие пассажирских речных перевозок, но и живет этим. Благодаря этому возродилось некогда знаменитое предприятие (ЦКБ им. Алексеева - прим. ред.)", - сказал он, добавив, что нижегородский опыт организации речных перевозок должен быть использован в других регионах.

Как рассказал Глеб Никитин, в Нижегородской области уже закуплено пять "Валдаев", запланирована поставка судов "Метеор".

Губернатор также добавил, что ЦКБ им. Алексеева производит уникальную продукцию, которую не получается идеально повторить на других предприятиях.

Представители завода рассказали, что сейчас предприятие ведет разработку морского "Метеора", скоростных катеров, судов на воздушной подушке и других проектов.

Напомним, 20 июня Глеб Никитин принял участие в совещании с Владимиром Путиным и доложил главе государства о развитии скоростного флота в Нижегородской области.

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Теги:
Госдума Судостроение Судоходство
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