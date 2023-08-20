Отделение Общества российско-китайской дружбы появится в Нижегородской области Политика

В Нижегородской области будет создано отделения Общества российско-китайской дружбы. Вопрос об этом уже решён, сообщил председатель общества, первый зампредседателя Госдумы РФ Иван Мельников в ходе выездного совещания в Чкаловске.

"Так получилось, что в Нижегородской области не было Общества российско-китайской дружбы. Обратился к Глебу Сергеевичу Никитину с письмом, получил поддержку. Вопрос создания отделения решен. Мы понимаем, насколько значимы сейчас экономические, гуманитарные связи, народная дипломатия с КНР. Понимание этого вопроса со стороны руководителя региона очень важно", - рассказал Иван Мельников.

Согласно информации, по поручению Глеба Никитина новое отделение Общества российско-китайской дружбы будет базироваться в Мининском университете.

Напомним, сегодня в Чкаловске на площадке ЦКБ им. Алексеева проходит выездное совещание Совета Госдумы РФ. Его возглавил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты обсудили вопросы развития речного пассажирского транспорта.