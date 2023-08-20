Нижегородский "Водолет" планирует перевезти 150 тысяч пассажиров в 2024 году Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Выездное совещание Совета Госдумы РФ по теме развития речного пассажирского транспорта прошло 21 августа в Чкаловске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, по итогам мероприятия будут выработаны решение, которые затем вынесут на обсуждение Госдумы. Так, в развитии речного транспорта может быть применен успешный опыт и Нижегородской области.

"Надо поблагодарить губернатора, потому что это, действительно, неподъемная история. Он ее взялся реализовывать не только в масштабах Нижегородской области. Благодаря Глебу Никитину, его инициативе сегодня возрождается наш отечественный "Метеор", межрегиональные перевозки. Нижний Новгород - город с огромной историей, центр федерального уровня, поэтому, когда губернатор с таким видением и, самое главное, подходом смог решить задачу, она поможет, в итоге, и другим регионам", - сказал Вячеслав Володин.

По словам Глеба Никитина, развитие речных пассажирских перевозок позволяет улучшить экономику прибрежных городов, развивать и укреплять межрегиональное взаимодействие.

Губернатор отметил, что ООО "Водолет" в этом году в Нижегородской области на судах на подводных крыльях планирует перевезти 80 тысяч пассажиров, а в 2024 году - уже 150 тысяч.

Глеб Никитин добавил, что проект по речным перевозкам был реализован с помощью программы льготного лизинга, разработанной Минпромторгом России. Также в Нижегородской области идет работа по созданию причалов для скоростных судов. Уже просчитана возможная модель для организации перевозок по Волге от Рыбинска до Астрахани. Для их организации потребуется 76 судов, включая 51 "Валдай 45Р" и 25 "Метеоров 120Р". Ежегодный пассажиропоток может составить более 1,5 млн пассажиров.

Для запуска этого маршрута, по словам Глеб Никитина, необходима компенсация части операционных расходов. Также целесообразна поддержка развития консолидированных операторов флота, каким уже является ООО "Водолет".

Ранее Вячеслав Володин посетил площадку ЦКБ им. Алексеева в Чкаловске.