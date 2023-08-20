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Политика

Совет Госдумы обсудил развитие речного транспорта на совещании в Чкаловске

21 августа 2023 18:57  [160] Политика

Фото: сайт Госдумы РФ

В Нижегородской области на площадке на площадке ЦКБ им. Алексеева 21 августа состоялось выездное совещание Совета Госдумы по вопросам развития речного пассажирского транспорта в России.

В мероприятии, которое прошло под председательством спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, принимали участие руководители фракций и профильных комитетов нижней палаты ФС, полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор региона Глеб Никитин, а также руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев и замминистра транспорта РФ Александр Пошивай.

Перед совещанием депутаты ознакомились с ходом строительства судов серий "Метеор" и "Валдай".

В ходе совещания Вячеслав Володин подчеркнул, что необходимо возрождать внутрирегиональное и межрегиональное пассажирское речное сообщение - это сделает передвижение людей более комфортным и доступным по цене, а также повысит качество жизни жителей регионов.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия входит в тройку стран по длине водных путей, и это преимущество важно использовать. Поэтому по итогам выездного совещания будут выработаны конкретные решения, которые затем будут вынесены на обсуждение Госдумы. Приоритетом будет реализация поручений президента, отметил Володин

Так, в вопросах развития речного пассажирского транспорта может быть использован успешный опыт Нижегородской области, где строятся "Метеоры" и "Валдаи". При этом необходимо сделать так, чтобы такие суда доходили в том числе до Астрахани и Рыбинска.

С внутрирегиональными пассажирскими перевозками немного проще: в решении этого вопроса могут участвовать сами регионы при поддержке федерального центра.

Глеб Никитин, в свою очередь, подчеркнул, что Нижегородская область сфокусирована на развитии скоростных речных пассажирских перевозок — как внутренних, так и межрегиональных.

"Это импульс для развития речного туризма, городов на реке — как на Волге, так и Оке. Это влияет на социальное самочувствие граждан, и межрегиональное взаимодействие выходит на другой уровень", - отметил глава региона.

Но при этом развитие подобных перевозок между субъектами РФ нуждается в дополнительных мерах поддержки. Её можно осуществлять, например, по модели субсидирования межрегиональных авиаперевозок.

Замминистра транспорта Александр Пошивай указал на то, что создание эффективной инфраструктуры внутренних водных путей должно сопровождаться обновлением флота и строительством новых судов.

Так, по внутренним водным путям за 2022 год было перевезено более 9 млн пассажиров. При этом на Волжский бассейн внутренних водных путей приходится 32% пассажироперевозок. Именно поэтому при рассмотрении вопроса развития внутренних водных путей приоритет нужно отдавать Волжскому бассейну.

Первый зампредседателя ГД Иван Мельников предложил по итогам совещания подготовить поручение Комитету по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры совместно с профильными министерством и ведомствами взять вопрос развития речного пассажирского транспорта на контроль и регулярно докладывать Совету Думы о достигнутых результатах.

Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов добавил, что на развитие пассажирского речного транспорта в регионах стоит тратить средства Фонда национального благосостояния.

Также депутаты озвучивали идеи создания госпрограммы подготовки кадров для речного пассажирского транспорта, созданию туристического маршрута по рекам от Белого моря до Чёрного и Каспийского; освобождению региональных пассажирских перевозок от НДС; упростить регистрацию речных пассажирских судов по аналогии с регистрацией автомобилей и другие.

Напомним, президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства. В их числе - к 1 декабря 2023 года разработать маршрутную сеть пассажирских перевозок по внутренним водным путям европейской части РФ на период до 2035 года.

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Теги:
Водный транспорт Госдума Судоходство
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