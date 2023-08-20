Мэрия Нижнего Новгорода купит в лизинг еще 55 единиц дорожной техники Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мэрия Нижнего Новгорода купит в лизинг еще 55 единиц дорожной техники. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, на закупку техники выделено более 563,7 млн рублей. Срок лизинга - с 31 января 2024 года по 30 июня 2031 года.

В частности, в Нижний Новгород поступит 5 дорожных машин с распределителем противогололедных материалов, 6 погрузчиков, один автогрейдер, 6 самосвалов, один лаповый снегопогрузчик, один трактор с прицепом и 9 тракторов с навесным оборудованием.

Также мэрия закупит один ямочный ремонтер, каналопромывочную машину, 12 полуприцепов, 3 измельчителя, 8 прицепов для ямочного ремонта.

Техника будет предоставлена МБУ Нижнего Новгорода "Ремонт и эксплуатация дорог". Лизингодатель будет определен 8 сентября.

Напомним, в 2022 году администрация Нижнего Новгорода приобрела в лизинг 83 единицы дорожной техники за 984,5 млн рублей.