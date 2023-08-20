Сто объектов благоустроено в Нижегородской области по программе КРСТ за 2023 год Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В районах Нижегородской области с начала 2023 года реализовано уже 100 проектов по благоустройству общественных пространств по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ). Об этом сообщил глава регионального Минсельхоза Николай Денисов.

Он рассказал, что в рамках КРСТ в текущем году будет реализовано 143 проекта по благоустройству – появятся детские и спортивные площадки, новые тротуары и объекты уличного освещения, будут благоустроены парки и скверы.

По информации ведомства, на сегодняшний день работы завершены в 31 муниципалитете, где реализовано 100 проектов на общую сумму 99,8 млн рублей.

Работы по оставшимся проектам планируется завершить до октября текущего года.

Николай Денисов также добавил, что в рамках КРСТ также строится жильё для работников сельских территорий: в этом году будут возведены 32 дома.

Всего на возведение жилья планируется направить 167 млн рублей, в том числе 95,3 млн – из федерального бюджета.

Жильё предоставляется работникам АПК и социальной сферы по договорам найма жилого помещения с возможностью дальнейшего выкупа, уточнил министр.

Кроме того, по госпрограмме будут реализованы два комплексных проекта общей стоимостью 944 млн рублей, из которых 535 млн – федеральные средства. Так, в Городце строится детский сад и социальный центр, ведётся капремонт дома культуры и ФОКа, а в Чкаловске – идёт капитальный ремонт детского сада, дома культуры и очистных сооружений.

Всего на реализацию нижегородских проектов развития сельских территорий в 2023 году планируется направить 1,1 млрд рублей, из которых более 800 млн привлечено из федерального бюджета. К настоящему времени освоено 621,4 млн рублей, уточнил Николай Денисов.