Студенты ПИМУ будут проходить практику в ЦГБ Арзамаса

Центральная городская больница Арзамаса и Приволжский медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом в своих соцсетях сообщил главный врач больницы Олег Курахтанов.
Согласно информации, практическую подготовку в Арзамасе смогут пройти студенты, ординаторы и врачи.
"Это важно для привлечения молодых специалистов и профессионального развития медицинского персонала ЦГБ Арзамаса", - подчеркнул Олег Курахтанов.
Так, уже в сентябре в ЦГБ Арзамаса пройдет очное обучение врачей по ультразвуковой диагностике.
Кроме того, арзамасские врачи пройдут повышение квалификации под контролем преподавателей ПИМУ по УЗИ и эхографии пациентов с ишемической болезнью сердца, УЗИ брюшной полости, малоинвазивным и пункционным вмешательствам.
Ранее сообщалось, что на специалитет ПИМУ поступило 970 студентов со всей страны.
Также напомним, что в этом учебном году стартует обучение во Владимирском филиале Приволжского исследовательского медуниверситета. Как стало известно, здесь на специалитет набрано 132 первокурсника: 62 целевика, 35 человек - за счёт регионального бюджета, ещё 35 студентов - за собственные средства.
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