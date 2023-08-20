Студенты ПИМУ будут проходить практику в ЦГБ Арзамаса Общество

Центральная городская больница Арзамаса и Приволжский медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом в своих соцсетях сообщил главный врач больницы Олег Курахтанов.

Согласно информации, практическую подготовку в Арзамасе смогут пройти студенты, ординаторы и врачи.

"Это важно для привлечения молодых специалистов и профессионального развития медицинского персонала ЦГБ Арзамаса", - подчеркнул Олег Курахтанов.

Так, уже в сентябре в ЦГБ Арзамаса пройдет очное обучение врачей по ультразвуковой диагностике.

Кроме того, арзамасские врачи пройдут повышение квалификации под контролем преподавателей ПИМУ по УЗИ и эхографии пациентов с ишемической болезнью сердца, УЗИ брюшной полости, малоинвазивным и пункционным вмешательствам.

Ранее сообщалось, что на специалитет ПИМУ поступило 970 студентов со всей страны.

Также напомним, что в этом учебном году стартует обучение во Владимирском филиале Приволжского исследовательского медуниверситета. Как стало известно, здесь на специалитет набрано 132 первокурсника: 62 целевика, 35 человек - за счёт регионального бюджета, ещё 35 студентов - за собственные средства.