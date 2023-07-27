На специалитет ПИМУ поступило 970 студентов со всей страны Общество

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин рассказал об итогах приёмной кампании 2023/2024 со специалитета вуза.

Он отметил, количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7%, и если в прошлом году первокурсниками стали 842 человека, то в текущую приёмную кампанию на обучение зачислено 970 человек.

Все вакантные места по всем специальностям закрыты, причём с хорошими проходными и средними баллами.

По словам ректора ПИМУ, в этом году стало больше платников: в прошлом учебном году на коммерческой основе в вуз поступил 321 человек, в этом - уже 398.

В нижегородский медуниверситет поступили абитуриенты со всей страны, но больше всего прибавилось москвичей, добавил ректор.

Стоит отметить, что в этом учебном году стартует обучение во Владимирском филиале Приволжского исследовательского медуниверситета. Как стало известно, здесь на специалитет набрано 132 первокурсника: 62 целевика, 35 человек - за счёт регионального бюджета, ещё 35 студентов - за собственные средства.

"Самый первый, самый долгожданный набор и для нас, и для Владимирской области", - отметил Николай Карякин.

Напомним, что ПИМУ получил статус федеральной инновационной площадки.