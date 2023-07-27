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Общество

На специалитет ПИМУ поступило 970 студентов со всей страны

18 августа 2023 17:25  [69] Общество

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин рассказал об итогах приёмной кампании 2023/2024 со специалитета вуза.

Он отметил, количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7%, и если в прошлом году первокурсниками стали 842 человека, то в текущую приёмную кампанию на обучение зачислено 970 человек.

Все вакантные места по всем специальностям закрыты, причём с хорошими проходными и средними баллами.

По словам ректора ПИМУ, в этом году стало больше платников: в прошлом учебном году на коммерческой основе в вуз поступил 321 человек, в этом - уже 398.

В нижегородский медуниверситет поступили абитуриенты со всей страны, но больше всего прибавилось москвичей, добавил ректор.

Стоит отметить, что в этом учебном году стартует обучение во Владимирском филиале Приволжского исследовательского медуниверситета. Как стало известно, здесь на специалитет набрано 132 первокурсника: 62 целевика, 35 человек - за счёт регионального бюджета, ещё 35 студентов - за собственные средства.

"Самый первый, самый долгожданный набор и для нас, и для Владимирской области", - отметил Николай Карякин.

Напомним, что ПИМУ получил статус федеральной инновационной площадки.

Ранее сообщалось, что абитуриенты из 83 регионов России, в том числе с новых территорий, поступили в ННГУ им. Лобачевского в 2023 году.

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Теги:
Вузы ПИМУ Студенты
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