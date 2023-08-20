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Политика

Нижний Новгород и китайский город Уси подписали меморандум о взаимопонимании

23 августа 2023 16:40  [103] Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Нижний Новгород Юрий Шалабаев и мэр Народного Правительства города Уси провинции Цзянсу КНР Чжао Цзяньцзюнь подписали Меморандум о взаимопонимании между городами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, стороны будут сотрудничать в сферах экономики и торговли, науки, культуры, образования, спорта и туризма.

Как рассказал Юрий Шалабаев, в Уси работает один из важнейших для Китая IT-парков, поэтому сотрудничество может стать особенно полезным для нижегородской сферы IT.

"Подписание меморандума о взаимопонимании предоставит нам возможность объединить наши усилия и создать нечто большее, чем мы могли бы сделать, работая поодиночке", - отметил глава города.

Напомним, центр Нижнего Новгорода откроется в китайском Цзинане.

Также ранее сообщалось, что парк Нижнего Новгорода благоустроят в китайском городе Хэфэй.

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Теги:
Международное сотрудничество
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