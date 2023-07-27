Центр Нижнего Новгорода откроется в китайском Цзинане Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Международный форум "Города-побратимы и партнеры" прошел в рамках Дня города в культурно-просветительском центре "Академия "Маяк" имени А.Д. Сахарова". Об этом сообщили департаменте развития туризма и внешних связей Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие делегации из Минска, китайских городов Цзинаня, Хэфэй, Хэйхэ, Харбин, российских Луганска и Благовещенска, а также представители промышленного, образовательного и туристического сектора Нижнего Новгорода и области.

В рамках форума делегации презентовали потенциал своих городов, а нижегородские предприятия рассказали о своих возможностях.

Также директор департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин и директор Шаньдунского центра для культурного и образовательного обмена между городами-побратимами Ли Юн подписали меморандум об открытии экономического, культурно-образовательного и туристского центра Нижнего Новгорода в Цзинане.

Как рассказал Александр Симагин, города сотрудничают уже почти 30 лет. Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность создания в городе аналогичной площадки по продвижению экономического, культурно-образовательного и туристского потенциала Цзинаня.

Кроме того, на форуме был подписан меморандум об установлении сотрудничества между Региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" и Центром исследования и развития искусства бумажного вырезания (Цзяньчжи) уезда Фанчжэн города Харбин.

Напомним, более 20 городов-побратимов насчитывается у Нижнего Новгорода.

Также ранее сообщалось, что парк Нижнего Новгорода благоустроят в китайском городе Хэфэй.