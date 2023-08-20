Нижегородским героям России и воинам-орденоносцам бесплатно выделят участки Общество

Заседание профильного комитета ЗСНО Фото: пресс-служба ЗСНО

Герои России и награждённые орденами и медалями РФ участники боевых действий смогут бесплатно получить в Нижегородской области земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства. Об этом стало известно по итогам заседания комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям, которое прошло 23 августа в региональном Заксобрании.

В частности, депутаты обсудили варианты безвозмездного выделения земельных участков отдельным категориям граждан в собственность.

Согласно информации, в регионе существует закон от 29 июня 2015 года №88-З, который даёт право на бесплатное получение земли. Его планируется дополнить новыми категориями льготников.

Так, в формулировку будет добавлен текст: "военнослужащие, лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, и лица, проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами (медалями) за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, и являющиеся ветеранами боевых действий".

Как прокомментировал нововведение председатель профильного комитета Василий Суханов, данный законопроект был разработан в связи с распоряжением президента РФ. На заседании комитета депутаты единогласно поддержали инициативу, она рекомендована к рассмотрению ЗСНО.

Напомним, в июне этого года президент России Владимир Путин отдал распоряжение выделять земельные участки в различных регионах России отличившимся в ходе выполнения задач в специальной военной операции военным и добровольцам-контрактникам. Но окончательное решение о такой мере поддержки возлагается на региональные власти.

Ранее сообщалось, что бесплатное профобучение организуют для ветеранов СВО в Нижегородской области.