Максим Гафуров из нижегородского "Торпедо" признан лучшим менеджером КХЛ Спорт

Максим Гафуров

Максим Гафуров из нижегородского ХК "Торпедо" признан лучшим менеджером Континентальной хоккейной лиги. В опросе, проведенном "Спорт-Экспресс", приняли участие 60 экспертов из различных спортивных изданий.

Генеральный менеджер "Торпедо" в ходе голосования набрал 165 очков. На первое место Максима Гафурова поставили 24 журналиста, на второе - 12, на третье - 9.

Максим Гафуров родился 10 января 1988 года в Дзержинске. До назначения генменеджером "Торпедо" в 2020 году он работал в "Газпромнефть", различных IT-компаниях, а с 2018 года занимал пост директора по развитию международной спортивной организации Instat.

Также издание провело голосование по выбору лучшего российского хоккейного тренера. Здесь второе место занял главный тренер ХК "Торпедо" Игорь Ларионов. На первом месте расположился Сергей Федоров, выигравший с ЦСКА два Кубка Гагарина подряд.

Напомним, ХК "Торпедо" в прошедшем сезоне впервые с 2016 года прошел в 1/4 финала Западной конференции КХЛ, и выиграл в серии с московским "Динамо". Но в полуфинале проиграл питерскому СКА и завершил сезон.

Отметим, что для Игоря Ларионова сезон 2022/2023 был первым, в котором он возглавлял хоккейный клуб. Ранее тренер нижегородской команды имел опыт работы только с молодежной сборной России.

Кроме того, согласно данным "Спорт-Экспресс", в прошедшем сезоне "Торпедо" делило последнюю строчку по зарплатным бюджетам в КХЛ (315 млн рублей). У ЦСКА, тратившем на зарплаты больше всех в лиге, - 895 млн рублей, а у СКА - 850 млн рублей.