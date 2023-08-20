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Общество

Награды конкурса "Серафимовский врач" получили 37 нижегородских медиков

24 августа 2023 16:25  [76] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Награды конкурса "Серафимовский врач" получили 37 нижегородских медиков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, награды получили специалисты 14 государственных бюджетных больниц, Университетской клиники ПИМУ, нескольких учреждений Федерального медико-биологического агентства России, а также частных медицинских организаций.

Всего на конкурс было подано 200 заявок из 26 регионов России.

И.о. министра здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова отметила, что нижегородские специалисты продемонстрировали жюри конкурса свои глубокие медицинские знания и богатый профессиональный опыт.

Так, почетное звание "Серафимовская сестра милосердия" получили медсестра детской городской поликлиники №32 Нижнего Новгорода Анна Карабасова и процедурная медсестра травматологического отделения для больных с сочетанной травмой больницы им. Н.А. Семашко Наталья Метелькова.

Также лауреатами конкурса и обладателями поощрительной премии стали 10 сотрудников больницы им. Семашко, специалисты НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больницы им. Б.А. Королева, Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, клинического диагностического центра, городской поликлиники №50 и городских больниц №33 и №38 Нижнего Новгорода, Борской, Вознесенской, Дивеевской и Павловской ЦРБ, а также центральной городской больницы Арзамаса и Арзамасской городской больницы №1.

Ранее сообщалось, что государственные награды получили 52 нижегородца.

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Теги:
Здравоохранение Награды
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