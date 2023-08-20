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Общество

Государственные награды получили 52 нижегородца

23 августа 2023 18:07  [96] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Заместитель губернатора Андрей Гнеушев от имени главы региона Глеба Никитина вручил 52 нижегородцам государственные награды.

"Мы можем гордиться тем, что в Нижегородской области живут такие люди. Вы не только трудитесь на благо региона и страны, но и подаете пример новым поколениям, выступаете наставниками для молодежи. Без такой работы невозможно развитие Нижегородской области. Благодарю каждого из вас, кто вкладывает силы и душу в свое профессию, в дело своей жизни", - сказал Андрей Гнеушев.

Среди награжденных представители промышленности, аграрной сферы, учреждений культуры, здравоохранения.

В частности, семь сотрудников больницы им. Семашко были удостоены медали Луки Крымского, а врачу Елене Пряниковой и заведующей отделением Ольге Самойловой было присвоено почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации".

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орден "Родительская слава" вручили семье Борисовых из Арзамасского района, в которой воспитываются восемь детей.

Ранее сообщалось, что удостоверения почетных граждан Нижнего Новгорода получили 16 нижегородцев.

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