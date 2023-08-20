Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 августа 2023 18:22  [20] Новые выделенные полосы планируется ввести в Нижнем Новгороде в 2024 году
24 августа 2023 17:55  [65] Дизайн-код улицы Рождественской обновили в Нижнем Новгороде
24 августа 2023 17:44  [75] Самыми популярными у российских абитуриентов стали IT-специальности
24 августа 2023 17:23  [105] Строительство автоматических пунктов весогабаритного контроля продолжат в Нижегородской области
24 августа 2023 16:42  [110] "Молодежную аллею дружбы народов Евразии" заложили на берегу реки Борзовки в Нижнем Новгороде
24 августа 2023 16:25  [159] Награды конкурса "Серафимовский врач" получили 37 нижегородских медиков
24 августа 2023 15:59  [126] Станислав Прокопович: "Большое количество предложений отражает заинтересованность жителей в развитии транспортной инфраструктуры"
24 августа 2023 15:51  [125] День знаний может стать выходным для родителей школьников
24 августа 2023 15:32  [124] ФАП открылся в селе Шишковердь Княгининского округа
24 августа 2023 14:52  [130] Около 6,5 млн мошеннических угроз счетам клиентов пресекли российские банки
Общество

Самыми популярными у российских абитуриентов стали IT-специальности

24 августа 2023 17:44  [75] Общество

IT-направление оказалось самым востребованным у поступающих в российские вузы и колледжи в 2023 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Так, на специальность "Информатика и вычислительная техника" в вузы через сервис "Госуслуг" и офлайн было подано 650 тысяч заявлений.

Ещё 175 тысяч абитуриентов выбрали специальность "Информационная безопасность" и около 70 тысяч — "Компьютерные и информационные науки".

Также самыми востребованными направлениями в вузах стали "Образование и педагогические науки", "Экономика и управление", "Клиническая медицина" и "Машиностроение".

Как прокомментировали в Минцифры, в одном заявлении можно было указать до пяти вузов и выбрать до пяти направлений в каждом из образовательных учреждений.

Сфера IT оказалась наиболее популярной и среди поступающих на очное отделение в колледжи. В топ-5 вошли "Информационные системы и программирование", "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Экономика и бухгалтерский учёт", "Туризм и гостеприимство".

Напомним, приём документов в вузы стартовал на портале "Госуслуги" 20 июня. Согласно информации, в приёмной кампании в этом году участвовало около 1 млн абитуриентов. Порядка 600 тысяч из них подали или отредактировали заявление на портале "Госуслуг".

Ранее сообщалось, что более 2,6 тысячи бюджетных мест на ИТ-специальности доступно в нижегородских вузах в 2023-2024 учебном году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Образование Студенты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph