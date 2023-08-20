Самыми популярными у российских абитуриентов стали IT-специальности Общество

IT-направление оказалось самым востребованным у поступающих в российские вузы и колледжи в 2023 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Так, на специальность "Информатика и вычислительная техника" в вузы через сервис "Госуслуг" и офлайн было подано 650 тысяч заявлений.

Ещё 175 тысяч абитуриентов выбрали специальность "Информационная безопасность" и около 70 тысяч — "Компьютерные и информационные науки".

Также самыми востребованными направлениями в вузах стали "Образование и педагогические науки", "Экономика и управление", "Клиническая медицина" и "Машиностроение".

Как прокомментировали в Минцифры, в одном заявлении можно было указать до пяти вузов и выбрать до пяти направлений в каждом из образовательных учреждений.

Сфера IT оказалась наиболее популярной и среди поступающих на очное отделение в колледжи. В топ-5 вошли "Информационные системы и программирование", "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Экономика и бухгалтерский учёт", "Туризм и гостеприимство".

Напомним, приём документов в вузы стартовал на портале "Госуслуги" 20 июня. Согласно информации, в приёмной кампании в этом году участвовало около 1 млн абитуриентов. Порядка 600 тысяч из них подали или отредактировали заявление на портале "Госуслуг".

Ранее сообщалось, что более 2,6 тысячи бюджетных мест на ИТ-специальности доступно в нижегородских вузах в 2023-2024 учебном году.