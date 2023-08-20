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Дизайн-код улицы Рождественской обновили в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Согласно информации, архитектурно-художественная концепция была разработана для участка улицы от площади Народного единства до Канавинского моста. Первый вариант дизайн-кода улицы Рождественской был создан в 2021 году.
Специалисты в ходе обследования территории выявили, что многие вывески устарели и выполнены из некачественных материалов.
Также конструкции расположены хаотично, без учета архитектуры зданий.
При установке конструкций на улице Рождественской рекомендуется изготавливать их из металла, дерева, камня, водостойкой фанеры, а надписи допустимо делать в стилистике конца XIX — начала XX веков.
Также были определены цвета, в которых рекомендуется выполнять вывески.
Ранее сообщалось, что обновленную архитектурно-художественную концепцию улицы Алексеевской утвердили в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что более 288 млн рублей будет направлено на градостроительное планирование развития Нижнего Новгорода в 2023 году.
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