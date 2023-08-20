Дизайн-код улицы Рождественской обновили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Дизайн-код улицы Рождественской обновили в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, архитектурно-художественная концепция была разработана для участка улицы от площади Народного единства до Канавинского моста. Первый вариант дизайн-кода улицы Рождественской был создан в 2021 году.

Специалисты в ходе обследования территории выявили, что многие вывески устарели и выполнены из некачественных материалов.

Также конструкции расположены хаотично, без учета архитектуры зданий.

При установке конструкций на улице Рождественской рекомендуется изготавливать их из металла, дерева, камня, водостойкой фанеры, а надписи допустимо делать в стилистике конца XIX — начала XX веков.

Также были определены цвета, в которых рекомендуется выполнять вывески.

Ранее сообщалось, что обновленную архитектурно-художественную концепцию улицы Алексеевской утвердили в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что более 288 млн рублей будет направлено на градостроительное планирование развития Нижнего Новгорода в 2023 году.