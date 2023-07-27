Обновленную архитектурно-художественную концепцию улицы Алексеевской утвердили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Обновленную архитектурно-художественную концепцию улицы Алексеевской утвердили в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена сайте администрации города.

Напомним, первая концепция улицы Алексеевской была утверждена в 2021 году.

Согласно информации, в обновленной концепции специалисты установили новые требования к входным группам зданий на улице Алексеевской.

Так, козырьки не должны закрывать декоративные, архитектурные и художественные элементы фасадов зданий. Входные группы рекомендуется делать из стекла, дерева и алюминия, пандусы должны быть сделаны из керамогранита, камня, плитки и металлической решетки.

Утверждены и цветовые решения по ограждениям: дерево, камень, оттенки серого, натуральные цвета материалов.

Также для уменьшения визуального шума утверждены цвета, в которых должны быть оформлены информационные структуры.

Ранее в Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественные концепции улицы Ванеева, улицы Веденяпина, проспекта Молодежный, проспекта Ленина, улицы Ульянова, улицы Чкалова, улицы Октябрьской, участка проспекта Ленина, площади Революции, проспекта Гагарина и участка улицы Горького.

Также напомним, что более 288 млн рублей будет направлено на градостроительное планирование развития Нижнего Новгорода в 2023 году.