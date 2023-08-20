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Общество

Приемочные испытания успешно завершились на вантовом мосту через Оку на трассе М-12

24 августа 2023 18:50  [110] Общество
Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Приемочные испытания успешно завершились на вантовом мосту через Оку на скоростной автомагистрали М-12, сообщили в ГК "Автодор".

Согласно информации, в ходе испытаний по мосту проехали 15 самосвалов, груженных щебнем массой до 35 тонн.

Грузовики передвигались по мосту на разных скоростях, благодаря чему специалисты получили точные динамические параметры конструкций мостового перехода.

Кроме того, приемочные испытания переправы прошли с использованием специального квадрокоптера, при помощи которого была воссоздана 3D-модель моста, чтобы сравнить его параметры перемещения и деформации.

Общая протяженность сооружения составляет 1378 метров. При возведении данного моста в практике отечественного мостостроения впервые применили технологию скользящей опалубки пилонов, при которой процессы армирования, бетонирования, ухода за бетоном и перемещения опалубки ведутся непрерывно. 

Данная технология позволила сократить строительные сроки более чем в два раза - с 10 до 4 месяцев.

Напомним, что российские велогонщицы в августе проехали по 4 этапу трассы М-12 от Мурома до Арзамаса.

Ранее сообщалось, что участок трассы М-12 в Московской области будет полностью достроен в сентябре.

Открыть движение от Москвы до Арзамаса по М-12 планируется осенью этого года.

Владимир Путин ранее дал старт движению на первом участке скоростной дороги М-12.

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Теги:
М-12
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