Модельная библиотека открылась в Советском районе Нижнего Новгорода по нацпроекту Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Модельная библиотека им. Светлова открылась в Советском районе Нижнего Новгорода после ремонта по нацпроекту "Культура".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что создание модельных библиотек важно и для крупных городов, и для небольших населенных пунктов.

"Национальный проект "Культура", который реализуется по инициативе президента России, задал новые стандарты при обновлении профильных учреждений. Модельная библиотека становится важным центром общественной жизни, меняется подход к работе у сотрудников, появляются новые возможности для проведения мероприятий. Запрос на это у людей есть во всех частях региона. Поэтому было принято решение о выделении регионального финансирования на модернизацию библиотек. Несмотря на определенную схожесть, у каждой обновленной библиотеки есть своя индивидуальность, свои яркие черты, своя история", - сказал Глеб Никитин.

Более 5 млн рублей было направлено из бюджета Нижнего Новгорода, в том числе на капитальный ремонт помещения библиотеки. Из регионального бюджета на закупку оборудования направлено 5 млн рублей. На эти средства были приобретены мебель, оборудование, программное обеспечение.

Также обновился книжный фонд библиотеки – закуплено более 1300 экземпляров книг, в том числе новые издания для детей и юношества об истории и географии России, о полководцах и первооткрывателях, о жизни и творчестве художников, скульпторов и поэтов. Вниманию читателей представлены и лучшие образцы современной художественной литературы, энциклопедии, качественные переиздания классических произведений. В библиотеке организовано открытое книжное хранение. Для удобства работы с книгами на высоких стеллажах предусмотрены мобильные лестницы.

"Каждый раз, открывая новые модельные библиотеки, я убеждаюсь в том, что это не просто учреждения, где можно взять хорошие книги, почитать в тишине, но настоящие дома культуры в шаговой доступности. Модельная библиотека – это мультиформатная площадка, культурный центр, где интересно и взрослым, и детям, где желание творить и создавать новые проекты появляется и у самих сотрудников. Уже сейчас у библиотеки имени Светлова готова программа мероприятий до конца 2024 года. Активное участие библиотека будет принимать и в проекте "Пушкинская карта", - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В помещениях библиотеки появились четыре современных площадки, в том числе оборудован зрительный зал, где будут проходить творческие встречи, кинолектории, показы спектаклей. Библиотека будет специализироваться на просветительской и досуговой деятельности в области сохранения и возрождения духовных ценностей.

"Считаю, очень символично, что библиотека имени Михаила Светлова в новом модельном формате открывается в год 120-летия поэта. И впервые у нас в одном районе города за год открываются сразу две модельные библиотеки. Буквально два месяца назад в Советском районе мы открыли библиотеку имени Панина, которая была оснащена за счет федеральных средств по национальному проекту "Культура", а библиотека имени Светлова – результат совместного финансирования области и города уже по региональному проекту. По поручению главы города Юрия Шалабаева, из муниципального бюджета были выделены средства на капитальный ремонт и дизайн библиотеки", - добавил заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.

Ранее сообщалось, что модельная библиотека открылась в Урене.