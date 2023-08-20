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Общество

Работу троллейбуса №8 в Нижнем Новгороде планируется возобновить осенью

25 августа 2023 10:47  [53] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работу троллейбуса №8 в Нижнем Новгороде планируется возобновить осенью. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Напомним, маршрут был закрыт в августе 2022 года в связи с полным дублированием автобусом А-95 на участке от улицы Дубравной до тоннеля Московского вокзала.

Алена Чернышова отметила, что решение об отмене маршрута №8 было принято, исходя из ситуации на тот момент, но сейчас она изменилась из-за создания электробусной сети.

Поставка электробусов позволит направить высвободившиеся троллейбусы в депо №2, которое обслуживает маршруты Канавинского, Московского и Сормовского районов.

Ранее сообщалось, что электробусы в Нижнем Новгороде начнут работать в I квартале 2024 года.

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Теги:
Общественный транспорт Троллейбус
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