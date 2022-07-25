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Нижегородский троллейбусный маршрут №8 будет отменен с 23 августа. Об этом сообщили представители "Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации", отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".
Как рассказал нижегородец, это единственный троллейбусный маршрут в Сормовском районе, поэтому жители обратились с просьбой сохранить его до запланированного продления метро.
Представители новой маршрутной сети сообщили, что отмена троллейбусного маршрута №8 с 23 августа связана с дублированием автобусных маршрутов А-10 и А-95.
При этом разработчики подчеркнули, что несмотря на сокращение количества маршрутов, система общественного транспорта станет более разветвленной и охватит новые жилые кварталы.
Напомним, что введение новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде начнется 23 августа.
Ранее сообщалось, что более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде, а более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года.
Также ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.
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