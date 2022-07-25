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Общество

Нижегородский троллейбусный маршрут №8 будет отменен с 23 августа

01 августа 2022 13:46  [108] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский троллейбусный маршрут №8 будет отменен с 23 августа. Об этом сообщили представители "Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации", отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Как рассказал нижегородец, это единственный троллейбусный маршрут в Сормовском районе, поэтому жители обратились с просьбой сохранить его до запланированного продления метро.

Представители новой маршрутной сети сообщили, что отмена троллейбусного маршрута №8 с 23 августа связана с дублированием автобусных маршрутов А-10 и А-95.

При этом разработчики подчеркнули, что несмотря на сокращение количества маршрутов, система общественного транспорта станет более разветвленной и охватит новые жилые кварталы. 

Напомним, что введение новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде начнется 23 августа.

Ранее сообщалось, что более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде, а более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года.

Также ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт Троллейбус
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