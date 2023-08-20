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Электробусы в Нижнем Новгороде начнут работать в I квартале 2024 года. Об этом в ходе прямого эфира Центра развития транспортных систем сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.
Напомним, первая тестовая партия электробусов прибудет в Нижний Новгород уже в сентябре.
В настоящее время к приему транспорта подготовку проходит депо №1. Здесь идет монтаж зарядных станций, работы должны завершиться в ноябре.
Денис Рябинин подчеркнул, что перед выходом на маршруты электробусы должны пройти тестовую эксплуатацию, встать на учет и получить страховку.
"Нельзя получить электробус и сразу его запустить", - сказал заместитель министра.
Планируется, что новый подвижной состав полноценно начнет работу на маршрутах в I квартале 2024 года.
Напомним, в нагорной части Нижнего Новгорода будут работать 60 электробусов. В первую очередь они будут запущены в ЖК "Цветы" и "Новая Кузнечиха".
На данный момент заключены контракты на поставку 113 электробусов и зарядных станций к ним.
Ранее сообщалось, что около 300 новых автобусов закупят для 32 районов Нижегородской области.
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