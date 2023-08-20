Нижегородский избирком проконтролировал печать бюллетеней для выборов Общество

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

Члены избирательной комиссии Нижегородской области с правом решающего голоса проконтролировали изготовления бюллетеней для голосования на выборах губернатора.

Как прокомментировала секретарь избиркома Светлана Черемина, в соответствии с распоряжением правительства РФ единственным поставщиком на территории Нижегородской области, у которого возможно осуществлять закупку избирательных бюллетеней, определена типография ООО "РИММИНИ".

В ведомстве также отметили, что типография самостоятельно осуществляет охрану помещений, в которых изготавливают бюллетени, и конфиденциальность процесса.

В целях защиты от подделки каждый бюллетень будет иметь специальный защитный признак - так называемую тангирную фоновую сетку зелёного цвета.

Передача отпечатанных избирательных бюллетеней от типографии избирательной комиссии Нижегородской области состоится 28 августа.

Затем они будут доставлены в территориальные избирательные комиссии силами Управления специальной связи по Нижегородской области в соответствии с утверждённым графиком.

Напомним, 10 сентября в Нижегородской области пройдут выборы губернатора, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов в муниципалитетах. Процедура будет организована с применением электронного голосования.

На выборы губернатора Нижегородской области зарегистрировано пять кандидатов.