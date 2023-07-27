Пять кандидатов будут представлены в избирательном бюллетене на выборах губернатора Нижегородской области Политика

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

Региональная избирательная комиссия Нижегородской области на заседании 3 августа приняла решение зарегистрировать кандидатами на должность губернатора Нижегородской области ещё четырёх представителей политических партий.

Так, согласованы кандидатуры Владислава Атмахова от партии ЛДПР, Владислава Егорова от КПРФ, Александра Быкова от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и кандидата от "Гражданской силы" Ильи Померанцева. Им выданы удостоверения установленного образца.

Как сообщили в пресс-службе Избиркома, в пакете документов каждого кандидата представлены 76 листов поддержки с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований Нижегородской области.

В комиссии добавили, что все документы, представленные кандидатами на выдвижение и регистрацию, соответствуют требованиям законодательства.



Таким образом в избирательном бюллетене будут представлены пять кандидатов. Глеб Никитин, напомним, был зарегистрирован в качества кандидата на должность губернатора Нижегородской области ещё 31 июля.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

За ходом голосования будут следить более 6000 наблюдателей, в том числе блогеры.