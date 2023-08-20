Систему льгот скорректировали на канатной дороге Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Систему льгот скорректировали на канатной дороге Нижнего Новгорода. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, изменения коснутся студентов-очников, а также детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, и их сопровождающих.

Так, с 21 августа отменены ограничения срока действия льготного проездного, который дает право на совершение от 10 до 48 поездок. Если ранее им нужно было воспользоваться строго в течение одного календарного месяца, то теперь неиспользованные поездки не будут сгорать по истечении этого срока, и проездной будет действовать до момента использования всех поездок.

Напомним, в мае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил решить проблему с очередями на канатной дороге Нижний Новгород - Бор.

Сейчас на станции в Нижнем Новгороде действует разделение очередей. Для владельцев транспортных карт был выделен отдельный турникет.