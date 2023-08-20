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Общество

Эксперты обсудят сохранение мозаики на фасаде дома по улице Березовской

25 августа 2023 14:06  [28] Общество

Фото: монументальное.рф

Эксперты обсудят сохранение мозаики на фасаде дома по улице Березовской. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию Московского района.

Мозаика "Быстрее. Выше. Сильнее" была создана на доме №118 к Олимпиаде 1980 года. Автор - Заслуженный художник РФ Валентин Любимов. В середине августа аварийные элементы мозаики были демонтированы.

Как сообщили в районной администрации, 25 августа прошло совещание по вопросу сохранения отделки, в котором приняли участие представители министерства культуры Нижегородской области, администрации Московского района и домоуправляющей компании.

Решение о сохранении мозаики будет принято после проведения всех необходимых расчетов и с учетом мнения экспертов.

Ранее сообщалось, что концепции фасадов исторических зданий Канавинского района разработают в Нижнем Новгороде.

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