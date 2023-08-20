Фото:
Подрядчик завершил строительные работы на Южном обходе Арзамаса. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков по итогам осмотра объекта с министром транспорта Нижегородской области Павлом Саватеевым.
Согласно информации, сейчас здесь проходит уборка территории, устранение дефектов ограждений, оформление необходимой документации для ввода в эксплуатацию.
Планируется, что документация будет подготовлена уже августе.
Также Александр Щелоков отметил, что временные сооружения и дороги планируется сохранить.
Напомним, что строительство Южного обхода Арзамаса в Нижегородской области стартовало в августе 2021 года.
Также ранее сообщалось, что движение по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса планируется открыть в сентябре этого года.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+