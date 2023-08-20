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Общество

Подрядчик завершил строительные работы на Южном обходе Арзамаса

25 августа 2023 16:24  [100] Общество

Фото: соцсети Александра Щелокова

Подрядчик завершил строительные работы на Южном обходе Арзамаса. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков по итогам осмотра объекта с министром транспорта Нижегородской области Павлом Саватеевым.

Согласно информации, сейчас здесь проходит уборка территории, устранение дефектов ограждений, оформление необходимой документации для ввода в эксплуатацию.

Планируется, что документация будет подготовлена уже августе.

Также Александр Щелоков отметил, что временные сооружения и дороги планируется сохранить. 

Напомним, что строительство Южного обхода Арзамаса в Нижегородской области стартовало в августе 2021 года.

Также ранее сообщалось, что движение по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса планируется открыть в сентябре этого года.

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Теги:
Арзамас Дороги Строительство
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