ВЦИОМ: уровень доверия россиян президенту Путину превысил 77% Политика

Фото: с сайта kremlin.ru

Число россиян, доверяющих президенту страны Владимиру Путину, выросло до 77,2%. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на результаты опроса ВЦИОМ.

Исследование проводилось с 14 по 20 августа, в ходе него специалисты опросили 1,6 тысячи россиян, используя стратифицированную двухосновную случайную выборку стационарных и мобильных номеров.

При этом показатель одобрения деятельности действующего главы государства составил 73,3%.

Напомним, за 2022 год уровень доверия Владимиру Путину вырос на 11 п.п. (с 67% до 78%). Индекс удовлетворённости внешней политикой властей за год вырос на 5 пунктов (с 46% до 51%), внутренней — почти вдвое (с 28% до 50%).