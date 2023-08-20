Нижегородская область заняла 14 место в рейтинге регионов РФ по рынку труда Общество

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РИА Новости подготовило рейтинг регионов России по рынку труда в 2022 году.

При его составлении учитывались данные Росстата по восьми показателям, характеризирующим заработную плату, условия труда, занятость, а также емкость рынка труда.

Так, Нижегородская область по итогам 2022 года набрала 70,9 балла, что позволило региону занять 14 место в рейтинге. Отметим, что в 2021 году область занимала 13 место с 70,5 баллами.

Рейтинг традиционно возглавила Москва с 97,9 балла. Далее идут Санкт-Петербург (95,2 балла) и Московская область (86,6 балла).

Аутсайдеры рейтинга - Республика Ингушетия с 6,4 баллами, Чеченская Республика - 12,1 балла и Кабардино-Балкарская Республика - 13, 7 балла. Показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не рассчитывались.

Ранее сообщалось, что реальная зарплата нижегородцев в I полугодии 2023 года выросла на 10%.