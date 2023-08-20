Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 августа 2023 12:16  [65] Регоператор "Нижэкология - НН" снимет короткометражный фильм о работе водителя мусоровоза
28 августа 2023 12:03  [68] Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Нижегородской области до 4 сентября
28 августа 2023 11:50  [77] Нижегородская область заняла 14 место в рейтинге регионов РФ по рынку труда
28 августа 2023 11:13  [141] Солнечная погода с теплом до +25° придёт в Нижегородскую область на этой неделе
28 августа 2023 10:53  [109] Более 135 тысяч заявлений было подано в нижегородские вузы через Госуслуги
28 августа 2023 10:18  [135] Нижегородский граффитчик победил в спецноминации фестиваля "ФормART"
28 августа 2023 09:49  [136] Временные ограничения введены на федеральных трассах области в связи с ремонтом
28 августа 2023 09:13  [150] Свет и ГВС точечно отключены в четырёх районах Нижнего Новгорода 28 августа
27 августа 2023 17:42  [511] Нижегородцев приглашают на встречу с нутрициологом и эндокринологом
27 августа 2023 13:48  [359] Техническое состояние более 800 домов уже проверено в регионе
Общество

Нижегородская область заняла 14 место в рейтинге регионов РФ по рынку труда

28 августа 2023 11:50  [77] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

РИА Новости подготовило рейтинг регионов России по рынку труда в 2022 году.

При его составлении учитывались данные Росстата по восьми показателям, характеризирующим заработную плату, условия труда, занятость, а также емкость рынка труда. 

Так, Нижегородская область по итогам 2022 года набрала 70,9 балла, что позволило региону занять 14 место в рейтинге. Отметим, что в 2021 году область занимала 13 место с 70,5 баллами.

Рейтинг традиционно возглавила Москва с 97,9 балла. Далее идут Санкт-Петербург (95,2 балла) и Московская область (86,6 балла).

Аутсайдеры рейтинга - Республика Ингушетия с 6,4 баллами, Чеченская Республика - 12,1 балла и Кабардино-Балкарская Республика - 13, 7 балла. Показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не рассчитывались.

Ранее сообщалось, что реальная зарплата нижегородцев в I полугодии 2023 года выросла на 10%.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Работа Рейтинг
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph