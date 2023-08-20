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Экономика

Владимир Путин: повышение МРОТ позитивно скажется на доходах россиян

22 августа 2023 19:20  [97] Экономика

Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает телеканал "360".

В ходе мероприятия он отметил, что в этом году реальные доходы россиян растут, увеличивается и средняя зарплата по экономике. Федеральные власти продолжают индексировать МРОТ, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума.

Так, с 1 января 2024 года МРОТ поднимут сразу на 18,5%. "Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом", - добавил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что повышение минимального размера оплаты труда в России позитивно скажется на доходах порядка 4,8 млн работников.

Президент также добавил, что масштабные вложения государства в инфраструктуру и капитальные объекты стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса. Так, российские производители уже занимают освобождённые западными компаниями ниши.

Напомним, в 2023 году размер МРОТ в России был увеличен до 16 242 рублей.

Ранее сообщалось. что прожиточный минимум в Нижегородской области в 2024 году увеличат на 826 рублей - с 13 513 до 14 339 рублей. Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года и будет действовать по 31 декабря 2024 года.

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