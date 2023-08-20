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Спорт

Нижегородское "Торпедо" упомянули в ролике КХЛ к старту сезона

28 августа 2023 15:33  [41] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Континентальная хоккейная лига объявила о партнерстве с банком Тинькофф и выпустила к этому событию специальный ролик с памятными моментами в истории лиги.

Авторы видео не обошли стороной и нижегородское "Торпедо".

Так, в одной из сцен нижегородский болельщик перед тренировкой передает своему сыну контейнер с салатом.

Это отсылка к главному тренеру "Торпедо" Игорю Ларионову, который несколько раз приходил на пресс-конференции после матчей с салатом или ягодами.

"Это детали игры, которые, наверное, очень важны. Не только тренировка на льду, не только зал, не только сон. Главное — питание. Это зеленый вектор", - говорил Игорь Ларионов.

Также был отмечен "Индеец" Александр Васин. Уже на протяжении более сорока лет он болеет за "Торпедо", а болельщики на играх с радостью с ним фотографируются. 

"Когда КХЛ образовалась, мы решили, что скучно просто так на игры ходить, а я давно хотел что-то с внешним обликом придумать, потому что в Челябинске у меня друг есть, который в образе индейца болеет. И он мне говорит: "Сань, давай сделаем что-то такое и тебе". Так и решили", - рассказывал он.

В ролике его сыграл актер Антон Лапенко.

Отметим, что Тинькофф — первый в истории банк, ставший генеральным партнером КХЛ. Стороны будут реализовывать совместные маркетинговые активности и спецпроекты, а Тинькофф задействует ресурсы своей экосистемы для образовательных спортивных проектов, продажи билетов на специальных условиях, привлечения болельщиков, совместной работы с амбассадорами и другое.

Напомним, ХК "Торпедо" проведет первый домашний матч в рамках сезона КХЛ 6 сентября. Нижегородцы встретятся с питерским СКА. Билеты на эту игру поступили в продажу сегодня утром и были проданы за несколько часов.

Также ранее сообщалось, что Максим Гафуров из нижегородского "Торпедо" признан лучшим менеджером КХЛ, а Игорь Ларионов занял второе место в голосовании по выбору лучшего российского хоккейного тренера.

 

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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