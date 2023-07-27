Очередной транш федерального кредита на капремонт и строительство дорог поступил в Нижегородскую область Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Очередной транш федерального кредита на капремонт и строительство дорог поступил в Нижегородскую область.

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, регион направит 1,2 млрд рублей на текущий и капитальный ремонт автодорог в районах области.

Также 1,3 млрд рублей область направляет на возведение новой дороги от станции Арзамас-1 до поселка Выездное.

Кроме того, почти 730 млн рублей выделяется на строительство путепровода и реконструкцию участка дороги "Владимир - Муром - Арзамас".

Глеб Никитин напомнил, что комиссия Федерального Собрания РФ ранее поддержала предложение региона об опережающем финансировании дорожных проектов в Нижегородской области.

Заместитель губернатора Сергей Морозов добавил, что готовность Южного обхода Арзамаса в настоящее время близка к 100%, все работы здесь будут завершены до конца августа. Также в начале сентября запланировано открытие движения по участку трассы М-12 в регионе.

По словам замглавы региона, уже в ближайшем будущем с вводом в эксплуатацию новых дорожных объектов в целом улучшится ситуация на дорогах в Арзамасском городском округе, что благоприятно скажется на экономике и туристическом потенциале кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Ранее сообщалось, что Южный обход Арзамаса построен на 97 процентов. Напомним, открыть движение по М-12 от Москвы до Арзамаса планируется в сентябре этого года.