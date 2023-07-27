Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
14 августа 2023 15:40  [103] Очередной транш федерального кредита на капремонт и строительство дорог поступил в Нижегородскую область
14 августа 2023 10:12  [193] Сахар, бензин и авиабилеты подорожали в Нижегородской области в июле
10 августа 2023 13:46  [540] Половина россиян не понимает цели внедрения цифрового рубля
09 августа 2023 11:56  [516] "Т Плюс" продолжает реконструкцию теплосетей в Дзержинске
08 августа 2023 17:23  [571] "Сбербанк" повысил ставки по базовым программам ипотеки
08 августа 2023 16:15  [632] Объем закупок госкомпаний у МСП Нижегородской области за первое полугодие составил почти 36 млрд рублей
08 августа 2023 09:53  [570] Участниками Нижегородского НОЦ с начала года уже стали 27 организаций
04 августа 2023 14:49  [732] Уборка зерновых культур началась в Нижегородской области
04 августа 2023 09:48  [864] Рост обрабатывающего производства в Нижегородской области за первое полугодие 2023 года составил 8,2%
03 августа 2023 19:50  [846] Центробанк представил логотип цифрового рубля
Экономика

Очередной транш федерального кредита на капремонт и строительство дорог поступил в Нижегородскую область

14 августа 2023 15:40  [103] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Очередной транш федерального кредита на капремонт и строительство дорог поступил в Нижегородскую область.

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, регион направит 1,2 млрд рублей на текущий и капитальный ремонт автодорог в районах области.

Также 1,3 млрд рублей область направляет на возведение новой дороги от станции Арзамас-1 до поселка Выездное.

Кроме того, почти 730 млн рублей выделяется на строительство путепровода и реконструкцию участка дороги "Владимир - Муром - Арзамас".

Глеб Никитин напомнил, что комиссия Федерального Собрания РФ ранее поддержала предложение региона об опережающем финансировании дорожных проектов в Нижегородской области. 

Заместитель губернатора Сергей Морозов добавил, что готовность Южного обхода Арзамаса в настоящее время близка к 100%, все работы здесь будут завершены до конца августа. Также в начале сентября запланировано открытие движения по участку трассы М-12 в регионе.

По словам замглавы региона, уже в ближайшем будущем с вводом в эксплуатацию новых дорожных объектов в целом улучшится ситуация на дорогах в Арзамасском городском округе, что благоприятно скажется на экономике и туристическом потенциале кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". 

Ранее сообщалось, что Южный обход Арзамаса построен на 97 процентов. Напомним, открыть движение по М-12 от Москвы до Арзамаса планируется в сентябре этого года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph