Средний чек на букет накануне 1 сентября превысил 2 тысячи рублей

Средний чек на букет цветов накануне 1 сентября составил 2089 рублей. Это на 13% выше показателя 2022 года, о чём свидетельствуют данные аналитического ресурса "Чек Индекс".
Эксперты сравнили цены на цветы в августе и их стоимость за аналогичный период 2022 года.
Причём средняя цена букета, заказного через интернет, оказалась ещё выше — 2645 рублей - это + 18% к уровню прошло года года, а число покупок онлайн выросла на 14%.
Чаще всего россияне в августе выбирали розы, хризантемы, эустомы, герберы, пионы - эти виды цветов вошли топ-5 по числу покупок.
За год средний чек за букет из роз увеличился на 31%, из хризантем – на 6%, из эустомы – на 24%, из гербер - на 15%, из пионов - на 19%.
Также специалисты отметили, что всё чаще в преддверии учебного года закупки цветов происходят "коллективно" - от родительских комитетов классов.
Кроме того, многие классы участвуют в благотворительной акции "Дети вместо цветов-2022". Её суть заключается в том, что 1 сентября ученики вместо десятка букетов дарят учителю всего один от класса, а сэкономленные с покупки деньги переводят в помощь детям с тяжёлыми заболеваниями.
Как ранее сообщал телеканал "360" со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли, цены на базовый набор школьных товаров в России - а именно канцтоваров - осталась на уровне 2022 года, а некоторые позиции даже стали дешевле.
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