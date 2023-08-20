Средний чек на букет накануне 1 сентября превысил 2 тысячи рублей Общество

Средний чек на букет цветов накануне 1 сентября составил 2089 рублей. Это на 13% выше показателя 2022 года, о чём свидетельствуют данные аналитического ресурса "Чек Индекс".

Эксперты сравнили цены на цветы в августе и их стоимость за аналогичный период 2022 года.

Причём средняя цена букета, заказного через интернет, оказалась ещё выше — 2645 рублей - это + 18% к уровню прошло года года, а число покупок онлайн выросла на 14%.

Чаще всего россияне в августе выбирали розы, хризантемы, эустомы, герберы, пионы - эти виды цветов вошли топ-5 по числу покупок.

За год средний чек за букет из роз увеличился на 31%, из хризантем – на 6%, из эустомы – на 24%, из гербер - на 15%, из пионов - на 19%.

Также специалисты отметили, что всё чаще в преддверии учебного года закупки цветов происходят "коллективно" - от родительских комитетов классов.

Кроме того, многие классы участвуют в благотворительной акции "Дети вместо цветов-2022". Её суть заключается в том, что 1 сентября ученики вместо десятка букетов дарят учителю всего один от класса, а сэкономленные с покупки деньги переводят в помощь детям с тяжёлыми заболеваниями.

Как ранее сообщал телеканал "360" со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли, цены на базовый набор школьных товаров в России - а именно канцтоваров - осталась на уровне 2022 года, а некоторые позиции даже стали дешевле.