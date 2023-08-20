"Валдаи" запустили по маршруту Нижний Новгород - Кстово Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Валдаи" запустили по маршруту Нижний Новгород - Кстово. Об этом сообщили в судоходной компании "Водолет".

Согласно информации, в августе "Валдаи" будут курсировать в тестовом режиме один раз в день. Из Нижнего Новгорода суда будут отправляться в 17:00, из Кстова - в 17:50. Время в пути составляет 35 минут.

Отмечается, что по итогам тестового периода будет рассмотрена возможность увеличить количество рейсов до 2-3 в день.

С актуальным расписанием "Валдаев" можно ознакомиться на сайте.

Ранее "Валдаи" начали курсировать между Нижним Новгородом и Васильсурском.

Также напомним, что рейсы "Валдаев" из Нижнего Новгорода в Дзержинск могут запустить уже в 2023 году.