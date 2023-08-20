Евгений Люлин: "Комплексное изменение законодательства Нижегородской области будет проведено для решения масштабных задач стратегии" Политика

Спикер регионального парламента Евгений Люлин принял участие в форуме по итогам обсуждения предложений по актуализации Стратегии развития региона.

"В Нижегородской области была проведена большая работа по обсуждению предложений для актуализации стратегии развития региона. Состоялось 58 территориальных и 13 отраслевых стратегических сессий. Были поставлены масштабные задачи, которые необходимо решать системно. Начинать эту работу нужно с изменений нормативной правовой базы. Безусловно, главное внимание уделим социальной политике, защите интересов граждан. Меры по поддержке участников СВО и членов их семей в Нижегородской области считаются одними из лучших в стране, с нас берут пример. Тем не менее, нужно продолжать изучать чужой опыт. Продолжим расширять меры социальной поддержки ветеранов боевых действий. Активно обсуждаем эту тему с Общественной палатой Нижегородской области и представителями общественных объединений. Будем совершенствовать Закон "О физической культуре и спорте в Нижегородской области", чтобы распространить право бесплатного пользования спортивными сооружениями на участников СВО, ветеранов боевых действий, а также детей-инвалидов", - заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин на форуме по итогам общественного обсуждения предложений по актуализации стратегии развития региона.

"Изменения готовятся и по целому ряду других направлений. Так, в сфере экономики планируем прорабатывать вопрос о возможности и целесообразности внесения изменений в законодательство о закупках. Речь о так называемых "офсетных" контрактах, которые позволяют развивать нужные для региона производства, гарантируя предпринимателям сбыт товаров. Обсуждаем эту тему с Торгово-промышленной палатой Нижегородской области. Оценим, насколько эффективно работает действующее законодательство. В рамках работы по технологическому развитию региона необходимо провести мониторинг закона "О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области". Также необходимо законодательно проработать вопрос по региональным гарантиям под кредиты для инвесторов в сфере агропромышленного комплекса; совместно с правительством области будем совершенствовать механизмы государственной поддержки по обновлению техники. Также нужны правовые решения, чтобы создать в Нижегородской области селекционно-генетический и селекционно-семеноводческий центры, которые смогут решить вопросы импортозамещения семенного материала в растениеводстве", - отметил Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что большой пакет изменений готовится в сфере транспорта. "Будем работать над вопросами, касающимися развития скоростного водного пассажирского сообщения. Вместе с профильным комитетом Госдумы продолжим работу над проектом федерального закона об установлении дополнительных правовых механизмов для ускорения перехода права собственности на объекты речных портов эффективным собственникам, которые обеспечат их восстановление и содержание, в настоящее время законопроект прошел первое чтение. Также вместе с коллегами из Госдумы займемся разработкой базового проекта федерального закона, регулирующего сферу организации регулярных перевозок пассажиров внутренним водным транспортом, в части вопросов создания единого межрегионального оператора. Данный закон предоставит пассажирам возможность получать информацию о маршрутах водных перевозок, расписании движения транспортных средств, тарифах на проезд, позволит сформировать государственный реестр маршрутов внутреннего водного транспорта, будет способствовать развитию рынка речных перевозок", - рассказал Евгений Люлин.

"Необходимо законодательное сопровождение транспортной реформы, направленной на формирование новой эффективной модели пассажирских перевозок. Будем контролировать соблюдение интересов граждан. Вместе с правительством области планируем приступить к разработке регионального стандарта транспортного обслуживания населения. В этом документе будут определены критерии, характеризующие доступность, безопасность и комфортность для населения перевозок всеми видами транспорта общего пользования. Нужно четко сформулировать государственные полномочия и обязанности в сфере безопасности дорожного движения. Уже подготовлена концепция базового закона области о регулировании вопросов обеспечения безопасности дорожного движения", - отметил председатель Законодательного Собрания.

"Отдельная важная тема – изменения в сфере молодежной политики. Необходимо расширять меры поддержки и стимулирования молодых ученых. Совершенствовать принципы патриотического воспитания граждан, прежде всего детей и молодежи на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций. Поддержим инициативы Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, среди которых проект модельного закона "О патриотическом воспитании в субъекте Российской Федерации", стандарт работы Молодежных парламентов при законодательных органах субъектов РФ, проект постановления Правительства РФ "О федеральной информационной системе "Единый государственный реестр молодых ученых". Реализуем новую концепцию формирования Молодежного парламента при Законодательном Собрании – создадим условия для вхождения в его состав наиболее эффективных представителей молодежи и обеспечения в последующем активной, инициативной и результативной работы", - сказал Евгений Люлин.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.