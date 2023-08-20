Евгений Люлин: "День знаний – праздник и для тех, кто учит" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём знаний.

"Поздравляю с Днем знаний всех, кто 1-го сентября садится за парты, входит в учебные классы, аудитории, лаборатории. Школьники, студенты, курсанты, слушатели – все вы приступаете к новым занятиям, а значит становитесь ближе к взрослой жизни, к своей мечте.

День знаний – праздник и для тех, кто учит. Уважаемые педагоги, преподаватели, наставники! От вашего труда, внимания, заботы, без преувеличения, зависит будущее области и страны! Благодарю вас за ваш труд, за ваше терпение и желаю вам талантливых учеников!

Особые поздравления адресую самым маленьким – первоклассникам! Знаю, что они запомнят этот День знаний на всю жизнь. Ребята, пусть учеба поможет вам найти свою дорогу в жизни!

Желаю, чтобы постижение новых знаний всегда приносило вам радость и открывало новые горизонты!", - сказал Евгений Люлин.