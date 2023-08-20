Все кинокраски осени: Wink представляет главные премьеры сентября Культура и отдых

Как ни тяжело расставаться с летом, смену времен года не остановить. В начале нового делового и учебного сезона на помощь как всегда придет видеосервис Wink (СП "Ростелекома" и НМГ) с яркими кино- и сериальными премьерами. Новинки снимут осенний стресс и продлят уютное настроение летних вечеров.

В первый день осени состоится одна из самых долгожданных цифровых премьер — российский космическо-драматический блокбастер "Вызов" (12+). Это первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе профессиональными кинематографистами. В итоговую версию фильма вошли 30 минут, отснятых на Международной космической станции (МКС). По сюжету торакальный хирург Евгения Беляева (Юлия Пересильд) всего за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта Олега Богданова (его сыграл настоящий летчик-космонавт Олег Новицкий). Ей впервые предстоит провести уникальную операцию в условиях невесомости. В фильме снялись еще два реальных космонавта — Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. Также в ролях Милош Бикович, Владимир Машков, Игорь Гордин и другие. Принять "Вызов" подписчики Wink смогут 1 сентября.

Режиссерский дебют известного актера Александра Балуева "Отель" (16+) снят в жанре психологического роудмуви. Фильм снимался в Калининградской области: на балтийском побережье была построена декорация старой гостиницы в натуральную величину. Молодожены, которых играют Марина Петренко и Глеб Матвейчук, отправляются в свадебное путешествие. После долгой поездки они оказываются в пустующей гостинице, хозяин которой (Александр Балуев) готов бесплатно дать им номер. За ужином владелец отеля втягивает молодых людей в странный разговор, который едва не ссорит их. Вопросы и ответы этой психологической игры постепенно раскрывают секреты, которые заставляют влюбленных по-новому взглянуть друг на друга. Картина станет доступна для просмотра с 6 сентября.

Только в видеосервисе Wink 1 сентября станет доступно 6-серийное романтическое драмеди "Лето в городе" (12+) — это прекрасный способ продлить теплые и солнечные ощущения на несколько серий. Его героиня, француженка Мари (Екатерина Салес), влюблена в москвича Павла (Вячеслав Чепурченко) и впервые приезжает в лучший город земли. Девушка настолько очаровывается вайбом столицы, что решает остаться здесь навсегда. Ответит ли взаимностью ей огромный мегаполис? Сериал собрал удивительно звездный актерский состав — в нем снялись Александр Лыков, Антон Васильев, Сергей Безруков, Евгений Стеблов, Валентина Талызина и многие другие, включая популярную певицу Люсю Чеботину.

22 сентября Wink покажет первые две серии 8-серийного документального проекта об ММА "Большая битва" (16+). Впервые зрители смогут попасть в закулисье самого закрытого спорта в мире. Всех, кто интересуется спортом, ждут истории легендарных тренеров и школ, путь спортсменов к всемирной славе и богатству из далеких деревень и нищеты и обратная сторона боев с секретами промоушена. Вместе с ведущими бойцами ММА создатели попытаются понять, что заставляет этих людей каждый раз преодолевать себя и выходить в клетку?

28 сентября начнется показ нового проекта из линейки Wink Originals — 8-серийной музыкальной драмы "Плакса" (16+) от лидера группы "Руки вверх!" Сергея Жукова. Школьница Маша (Ника Жукова) вместе с родителями вынуждена переехать из Москвы в небольшой Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы. В новой школе она становится жертвой преследования со стороны одноклассниц. Буллинг становится особенно жестким из-за чувств, вспыхнувших у Маши к парню (Алексей Онежен) главной звезды и бунтарки школы Крис (Диана Енакаева). Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

Среди зарубежных кинопремьер тоже нашлось место музыке. Американская картина "Рождение легенд" (16+) — это байопик о легендарном музыкальном продюсере Ниле Богарте, который сделал много звезд. В 1970-х годах его имя было связано с самыми яркими исполнителями, включая Донну Саммер, Шер и группу Kiss. Авантюрный калейдоскоп из имен, событий и суперхитов снял сын продюсера — Тимоти Скотт Богарт, и сделал он это с большой любовью к герою и эпохе. Нила Богарта играет актер и музыкант Джереми Джордан. Посмотреть это кино с ярким саундтреком можно будет уже 1 сентября.

Встреча с еще одной знаменитостью предстоит зрителям в испанской комедии "В ожидании Дали" (16+). Главные герои, братья Альберто (Поль Лопес) и Фернандо (Иван Массагуэ), — повара по профессии. После череды неурядиц они меняют модные рестораны Барселоны на провинциальный общепит в маленьком Кадакесе. Однако ресторан El Surreal, куда попадают братья, не так прост, как и сама жизнь во времена финала режима Франко. Владелец ресторана Жюль (Хосе Гарсия) — страстный поклонник творчества Сальвадора Дали, который живет неподалеку. Жюль одержим мечтой однажды накормить художника. Изысканное меню из кулинарных шедевров, искусства, любви и политики зрителям Wink преподнесут 7 сентября.

Название следующего фильма из списка сентябрьских премьер — "Пекарь" (18+) — тоже близко к гастрономии, но его миролюбие обманчиво, ведь это остросюжетный канадский боевик. В центре картины — история пожилого пекаря Паппи Сабински (Рон Перлман). Военный ветеран с постравматическим синдромом меньше всего хочет вспоминать о смертельных схватках из прошлого. Но несчастье, случившееся с его сыном-наркоманом, меняет мерное течение жизни старика. К тому же он узнает, что у него есть внучка, которой грозит смертельная опасность. Чтобы спасти ее, Сабински вступает в противостояние с жестоким наркоторговцем (Харви Кейтель). Заглянуть в эту адскую пекарню можно будет 14 сентября.

Австрийская картина "Заклятье. Дом тьмы" (18+) поможет переключиться с офисных триллеров на киношные. Маленькая Ханна (Лола Хербст) потихоньку приходит в себя после автоаварии и переезжает за город в дом бабушки. Но там девочка начинает вести себя странно: ночами она беседует с подружкой, которую не видит никто, кроме нее. Мать девочки (Корнелия Иванкан) начинает подозревать, что это то самое семейное проклятье, в которое она не верила в детстве. Чтобы спасти дочь, ей придется вернуться в прошлое и раскопать чудовищную загадку родового гнезда. Узнать всю правду о доме, где живет зло, подписчики Wink смогут с 21 сентября.

Не только дорамами богат южнокорейский кинематограф. Исторический военно-морской блокбастер "Битва у озера Хансан" (18+) стал одним из самых кассовых в национальном прокате. Фильм повествует о событиях августа 1592 года, когда в ходе Имджинской войны флот Чосона во главе с адмиралом Ли Сунсином дал бой военно-морским силам Японии у острова Хансан. Особое внимание создатели уделили визуальной составляющей продолжительного морского сражения во второй половине фильма. Над достоверностью исторических деталей и сцен работали около 1 тысячи специалистов. Фильм об одном из самых значимых событий в корейской истории можно будет посмотреть в Wink с 21 сентября

Один из самых любимых и известных германских актеров Тиль Швайгер продолжает радовать поклонников. 30 сентября в Wink будет доступна его авантюрная комедия "Гонщики на драйве" (18+). Он же сыграл главного героя Берти. В прошлом Берти —лихой автогонщик. А вот в настоящем дела его идут неважно — автосервис, которым он владеет, вот-вот обанкротится. Берти решает пойти ва-банк и готовится выиграть заезд "Гонка поколений", несмотря на то, что у него нет машины и в наличии молодые полные сил соперники. Берти уверен в себе: "Кто гонял в 90-е, умеет решать проблемы". Что поможет ему обогнать соперников, возраст и безденежье?

Wink, конечно, не забыл о тех, кому через пару дней придется идти в школу или детский сад (наконец-то выпускной год!). Норвежский мультфильм "Просто супер" (6+) — это вдохновляющая история про то, что мечты сбываются вовсе не так легко, как сочиняются. 11-летняя Хедвиг растет в семье супергероев и мечтает спасать мир, как ее папа. Но девочка совсем не похожа ни на смелого отца, ни на ловкого кузена, ни даже на находчивую бабушку, которая втайне очень хочет помочь внучке. Ведь она — неуклюжая девочка в очках, которой удается быть лучшей только в компьютерных играх. Но Хедвиг не сдается — она должна стать продолжателем супергеройской династии, чего бы это ни стоило. Справится ли девочка с такой задачей, зрители Wink увидят, собравшись всей семьей у экрана, 20 сентября.

Фото: ПАО "Ростелеком"