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Общество

Десять новых блюд добавили в меню школьных столовых в Нижнем Новгороде

30 августа 2023 13:23  [45] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Десять новых блюд добавили в меню школьных столовых в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Так, теперь школьникам доступны рагу из говядины, соте из индейки с овощами, жаркое с индейкой, пудинг "Лакомка"из сыра рикотта, биточки "Школьные", борщ "Нижегородский", рисовая запеканка с творогом, горячий бутерброд с сыром и горячий бутерброд с помидорами и сыром.

Также в меню введены плавленый сыр в индивидуальной упаковке, овсяный шоколадный напиток, обогащенный кальцием и витамином B2, и овсяный фруктовый напиток "Экзотик". 

Юрий Шалабаев отметил, что администрация будет собирать обратную связь от ребят и при необходимости меню скорректируют.

Напомним, школы Нижнего Новгорода 1 сентября примут более 16 тысяч первоклассников, а всего учиться пойдут более 140 тысяч ребят.

Также ранее сообщалось, что пищеблоки обновили в 53 школах Нижнего Новгорода.

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Теги:
Школы
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