Форум "Команда Первых" для нижегородских воспитателей прошел во всех районах области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Форум для специалистов сферы воспитания "Команда Первых" прошел во всех районах Нижегородской области с 26 по 30 августа.

Мероприятие организовало НРО "Движение Первых".

В форуме приняли участие председателей первичных отделений "ДП" в регионе, представителей муниципальных департаментов образования, советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, а также муниципальных координаторов Всероссийского проекта "Навигаторы детства".

"Наша основная задача – объединение всех специалистов сферы воспитания в регионе. Каждый из них вносит значимый вклад в общее дело - воспитание подрастающего поколения. Участники нашего форума – это те, кто находится к детям ближе всех. Им важно стать наставниками для каждого из ребят, помочь им определиться с выбором интересных направлений для развития", – отметил председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" Вячеслав Амосов.

Площадками проведения форума стали Дом народного единства, "Школа 800" в Нижнем Новгороде, а также различные учреждения образования во всех муниципалитетах региона.

Специалисты обсуждали инструменты работы с современными школьниками, обменивались лучшими практиками и идеями совместных мероприятий в новом учебном году.

Ранее сообщалось, что молодые нижегородцы из "Движения первых" передали около 6 тысяч книг для детей Харцызска.