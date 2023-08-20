Глеб Никитин дал ряд поручений по итогам визита в Богородский район Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с рабочей поездкой посетил Богородский район. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, Глеб Никитин вместе с главой района Алексеем Коротковым осмотрел новую многофункциональную спортивную площадку на улице Ленина, которая была благоустроена в этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среда". Здесь появились игровая детская площадка и воркаут-зона.

Глава региона отметил, что в нормативное состояние необходимо привести территорию, прилегающую к площадке, в том числе около реки Рязанки. На эти цели дополнительно выделено 15 млн рублей, работы уже идут.

Сейчас в Богородском районе реализуется программа повышения надежности по замене электрических сетей с высоким процентом износа. На реализацию проекта ПАО "Россети Центр и Приволжье" выделило 1,2 млрд рублей, а работы планируется завершить в 2024 году.

Отдельно Глеб Никитин отметил важность разработки мастер-плана развития Богородского района к дате, связанной с первым упоминанием Богородска (в 2026 году - 450 лет, прим. ред.).

Также губернатор поручил рассмотреть возможность запуска в 2024 году рейсов "Валдаев" до Дудина монастыря и синхронизировать работу общественного транспорта с рейсами судов на подводных крыльях для доставки пассажиров в Богородск.

Напомним, в ходе визита в Богородский район Глеб Никитин также принял участие в открытии Центральной детской библиотеки и освящении храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.