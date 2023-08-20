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Спорт

Фарм-клуб ХК "Торпедо" может появиться в Заволжье

31 августа 2023 11:32  [108] Спорт

Фото: Александр Воложанин

Генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов, генеральный менеджер клуба Максим Гафуров и главный тренер Игорь Ларионов провели в Нижегородском областном информационном центре предсезонную пресс-конференцию.

Александр Харламов отметил, что этот сезон "Торпедо" объявило "Годом добра". Часть средств от каждого проданного билета клуб будет перечислять в благотворительные фонды.

"Будем стремиться делать добро и помогать нуждающимся людям. Это очень важная вещь", - сказал генеральный директор "Торпедо".

В ходе мероприятия журналисты задали вопрос о возрождении Кубка Губернатора Нижегородской области, который в последний раз проходил в 2019 году.

Как рассказал Александр Харламов, сейчас проводить этот турнир не позволяют технические возможности КРК "Нагорный", поэтому возрождения кубка стоит ожидать уже на новой арене.

"Мы не можем настолько интенсивно использовать лед, чтобы проводить по 2-3 игры в день. Из-за этого появлялось очень много травмированных игроков, страдала сама игра и ребята. Причина отказа от турнира – только в этом", - подчеркнул он.

Также был поднят вопрос о необходимости собственного фарм-клуба. Сейчас "Торпедо" сотрудничает в ВХЛ с ХК "Дизель" из Пензы.

По словам Александр Харламова, у клуба имеются десятки молодых игроков, которые уже могут играть на уровень выше МХЛ, но ни один самостоятельный клуб-партнер "не может переварить такое больше количество игроков в виду наличия своих задач".

Сейчас совместно с министерством спорта Нижегородской области и губернатором Глебом Никитиным прорабатывается вопрос об открытии фарм-клуба в Заволжье. Трудности заключаются в неудовлетворительном состоянии местной арены, однако уже есть планы по ее реконструкции. Работы могут пройти уже в течение этого сезона, что позволит открыть фарм-клуб в 2024 году.

Напомним, сезон для "Торпедо" начнется 3 сентября. В это воскресенье нижегородцы встретятся в Ярославле с местным "Локомотивом".

"Торпедо" проведет первый домашний матч 6 сентября. Нижегородцы встретятся с питерским СКА. 

Также ранее сообщалось, что Максим Гафуров из нижегородского "Торпедо" признан лучшим менеджером КХЛ, а Игорь Ларионов занял второе место в голосовании по выбору лучшего российского хоккейного тренера.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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