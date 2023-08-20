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Общество

Двухфакторную аутентификацию на "Госуслугах" подключили более 435 тысяч нижегородцев

31 августа 2023 11:54  [74] Общество

Двухфакторную аутентификацию на "Госуслугах" подключили более 435 тысяч нижегородцев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, всего по России второй фактор аутентификации подключили уже 22 млн пользователей.

При подключении двухфакторной аутентификации необходимо выбрать один из вариантов проверки: подтверждение по смс, одноразовый код или вход по биометрии.

Планируется, что двухфакторная аутентификации станет обязательной для входа на портал с 1 октября. Для ее подключения необходимо зайти в профиль в личном кабинете (профиль → безопасность → вход в систему); включить опцию "Вход с подтверждением"; ввести номер телефона, на который будет приходить смс для входа; ввести код из смс.

Если номер телефона, привязанный к аккаунту, уже не доступен, его можно поменять в отделении МФЦ.

Для входа по биометрии необходимо предоставить доступ к камере и следовать инструкции. Биометрию нужно зарегистрировать заранее. Войти по биометрии можно только с компьютера или ноутбука, сделать это с телефона не получится.

Ранее сообщалось, что сканер подлинности товаров появился в приложении "Госуслуги".

Также напомним, что уже более 71 тысячи нижегородцев зарегистрировались на участие в ДЭГ.

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Теги:
Госуслуги Технологии
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