Двухфакторную аутентификацию на "Госуслугах" подключили более 435 тысяч нижегородцев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, всего по России второй фактор аутентификации подключили уже 22 млн пользователей.
При подключении двухфакторной аутентификации необходимо выбрать один из вариантов проверки: подтверждение по смс, одноразовый код или вход по биометрии.
Планируется, что двухфакторная аутентификации станет обязательной для входа на портал с 1 октября. Для ее подключения необходимо зайти в профиль в личном кабинете (профиль → безопасность → вход в систему); включить опцию "Вход с подтверждением"; ввести номер телефона, на который будет приходить смс для входа; ввести код из смс.
Если номер телефона, привязанный к аккаунту, уже не доступен, его можно поменять в отделении МФЦ.
Для входа по биометрии необходимо предоставить доступ к камере и следовать инструкции. Биометрию нужно зарегистрировать заранее. Войти по биометрии можно только с компьютера или ноутбука, сделать это с телефона не получится.
Ранее сообщалось, что сканер подлинности товаров появился в приложении "Госуслуги".
Также напомним, что уже более 71 тысячи нижегородцев зарегистрировались на участие в ДЭГ.
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