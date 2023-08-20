Максим Решетников и Глеб Никитин обсудили сферу туризма в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили производственную площадку Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е.Алексеева в Чкаловске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам Максима Решетникова, правительство за счет бюджетных средств должно обеспечить ЦКБ им.Алексеева не только разовые проекты по поставкам - для того, чтобы предприятие имело постоянную загрузку.

Министр экономического развития также отметил, что за 5 лет в Нижегородской области значительно повысилась эффективность взаимодействия с бизнесом и инвесторами, а регион грамотно использует федеральные меры поддержки для туристической отрасли.

Глеб Никитин подчеркнул, что туристический поток в Нижегородскую область по итогам 2022 года вырос более чем на 15%. Сейчас правительство региона ожидает выхода постановления правительства России №14, в рамках которого будут предоставляться субсидии по снижению ставки по кредитам для строительства гостиниц.

Отмечается, что Нижегородская область активно работает в том числе над расширением номерного фонда. Так, на строительство глэмпингов для региона предусмотрено 330 млн на 11 проектов, это 300 номеров.

Ранее Максим Решетников и Глеб Никитин обсудили социально-экономическое развитие Нижегородской области.

Кроме того, министру экономического развития представили план по развитию нижегородской ОЭЗ "Кулибин".