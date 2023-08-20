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Условия поступления на службу в полицию упрощены в России

31 августа 2023 16:08  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Условия поступления на службу в органы внутренних дел упрощены в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Так, расширены возрастные рамки для тех, кто приходит на службу впервые. Ранее на нее можно было поступить до 35 или 40 лет в зависимости от должности. Теперь, например, рядовые и младший начальствующий состав могут заступить на должность до 50 лет, для специальных званий среднего и старшего начальствующего состава, за исключением званий полковника, предельный возраст составляет 55 лет.

Из практики был исключен институт личного поручительства в отношении поступающих на службу граждан.

Граждане, уже проходившие службу в органах внутренних дел, смогут заключать контракты для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях на срок до одного года без испытательного срока.

Кроме того, сотрудники, получившие ранение и признанные не годными по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел, могут продолжить службу в МВД. Те из них, кто имеет государственные награды РФ и желает дальше работать в органах, могут быть назначены на индивидуально подобранные должности.

Напомним, 26 августа в Нижнем Новгороде прошла ярмарка вакансий "Служу Отечеству!". В ней приняли участие более 250 человек.

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Теги:
МВД Трудоустройство
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