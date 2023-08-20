Ярмарка вакансий "Служу Отечеству!" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 августа Общество

26 августа в Нижнем Новгороде состоится ярмарка вакансий, организованная ГУ ФССП по Нижегородской области. Мероприятие пройдёт на площадке "Парка Победы" на Набережной Гребного канала с 11:00 до 15:00.

В ярмарке вакансий примут участие представители региональных ведомств: ГУ МВД, УГИБДД ГУ МВД, СУ СК, Приволжского таможенного управления, ГУФСИН , ГУ МЧС, Управления Нацгвардии, УФНС, Прокуратуры, ГУ Минюста, а также Военного комиссариата.

Соискатели напрямую смогут узнать у работодателей о характере и условиях работы, льготах, задать уточняющие вопросы и сразу пройти собеседование или оставить своё резюме.

Кроме того, для гостей мероприятия будет организована праздничная программа: показательные выступления спецподразделений, концерт, мастер-классы и конкурсы для детей и взрослых.